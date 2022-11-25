Бишкек, 25 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между российской госкорпорацией «Росатом» и Министерством энергетики Киргизии станет основой для понимания целесообразности строительства атомной электростанции в республике. Об этом говорится в официальном заявлении киргизского энергетического ведомства.

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В Минэнергетики отмечают, что киргизстанские специалисты изучат предлагаемые «Росатомом» технологии, проведут необходимые экспертизы и рассмотрят вопрос экологической безопасности этого проекта.

После этого вопрос о возможности строительства АЭС в Киргизии будет вынесен на общественное обсуждение.

«В развитых странах атомные электростанции рассматривают как горизонт развития энергетики, экономики и промышленности. Они также укрепляют энергетическую независимость», — подчёркивают в министерстве.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам прошедшего в Сочи международного форума «Атомэкспо — 2022» министр энергетики Таалайбек Ибраев и представитель «Росатома» Андрей Рождествин подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого российские специалисты разработают технико-экономическое обоснование проекта по строительству атомной электростанции в Киргизии.

Отметим, что в последние годы Киргизия испытывает острый дефицит электроэнергии — стране не хватает около 6 млрд киловатт-часов в год. Из-за этого власти республики были вынуждены ввести ряд ограничений на её потребление.

Из-за сложившейся ситуации в 2021 году правительство Киргизии потратило из республиканского бюджета более 3,4 млрд сомов (2,45 млрд рублей) на импорт электричества из соседних стран.