Шведские демократы выступили против ЛГБТ-мероприятий в библиотеках

Стокгольм, , 13:18 — REGNUM Шведские демократы в Кальмаре раскритиковали руководство библиотек, которые организуют мероприятия, на которых трансвеститы читают детям сказки. Министр культуры Швеции Париса Лильестранд в свою очередь не считает, что «политики на национальном или местном уровне должны контролировать содержание культурных мероприятий». Однако Шведские демократы с ней не согласны, сообщает телеканал SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Принцип соблюдения дистанции на расстоянии вытянутой руки от культуры абсолютно перестает действовать, когда прямо извращенный материал не находится на расстоянии вытянутой руки от детей», — заявил политик от Шведских демократов Йонатан Сагер, который считает, что министр культуры ставит себя в неловкое положение этим заявлением.

Ранее инициатива, при которой трансвеститы читают книги маленьким детям в дошкольных учреждениях и библиотеках Швеции, вызвала «сильные эмоции». Шведские демократы в Кальмаре считают, что это должно быть полностью остановлено. Сотрудникам библиотек уже пришлось столкнуться с угрозами расправы и ненавистью после того, как такие мероприятия состоялись.