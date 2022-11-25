Стокгольм, 25 ноября 2022, 13:18 — REGNUM Шведские демократы в Кальмаре раскритиковали руководство библиотек, которые организуют мероприятия, на которых трансвеститы читают детям сказки. Министр культуры Швеции Париса Лильестранд в свою очередь не считает, что «политики на национальном или местном уровне должны контролировать содержание культурных мероприятий». Однако Шведские демократы с ней не согласны, сообщает телеканал SVT.
«Принцип соблюдения дистанции на расстоянии вытянутой руки от культуры абсолютно перестает действовать, когда прямо извращенный материал не находится на расстоянии вытянутой руки от детей», — заявил политик от Шведских демократов Йонатан Сагер, который считает, что министр культуры ставит себя в неловкое положение этим заявлением.
Ранее инициатива, при которой трансвеститы читают книги маленьким детям в дошкольных учреждениях и библиотеках Швеции, вызвала «сильные эмоции». Шведские демократы в Кальмаре считают, что это должно быть полностью остановлено. Сотрудникам библиотек уже пришлось столкнуться с угрозами расправы и ненавистью после того, как такие мероприятия состоялись.