Минск, 25 ноября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Исключительные условия, которых позднее не будет, складываются для экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 25 ноября на совещании по развитию агропромышленного комплекса Гомельской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеничные поля

Он упрекнул аграриев за «раскачку» и уверенность в том, что благоприятные условия для экспорта никуда не денутся. Настал момент истины, подчеркнул белорусский лидер и призвал «сжав зубы, работать и давать результат».

«Раньше мы не знали куда продать. Сегодня только дай, вы заработайте эти деньги. Никогда не было таких условий и не будет», — приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба.

Он напомнил о важности продовольственной безопасности и сельскохозяйственной отрасли и отметил, что власти были правы, сделав ставку на производство продовольствия. В этом убедились и в самой Белоруссии, и за рубежом.

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