Экономист Понкратов рассказал о том, как Брюссель продолжает дестабилизировать газовый рынок ЕС

Москва, , 13:33 — REGNUM Регламент о совместных закупках газа странами Европейского союза исключает российский газ из соответствующих контрактов, однако фактически речь идет о создании картеля покупателей газа — именно так Брюссель пытается привести в порядок европейский газовый рынок, который он сам же и дестабилизировал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«Данный механизм — попытка стабилизировать европейский газовый рынок, который на протяжении полутора десятилетий действиями наднациональных администраций ЕС, в первую очередь Еврокомиссией, под лозунгом либерализации был приведен в крайне неустойчивое состояние. Этому способствовал и отказ от долгосрочных контрактов на поставку газа (стоит отметить, что это затронуло не только Россию, но и иных поставщиков газа трубопроводным транспортом, прежде всего Норвегию и Алжир) и последовательное принятие так называемых энергопакетов — сейчас мы живем в условиях действия третьего из них, — сказал Понкратов. — Фактически речь идет о создании картеля покупателей газа. На сегодня совершенно не ясно, как будет реализовываться данный механизм, кто будет официальным посредником от ЕК, принимающим и реализующим заявки, подчеркну, частных газовых компаний Европы, причем, видимо, речь преимущественно будет идти о компаниях — операторах ПХГ. Для дальнейшего анализа необходимо дождаться хотя бы примерного дизайна создаваемого картельного механизма».

Как полагает эксперт, данные меры не будут способствовать стабилизации европейского газового рынка и неспособны ограничить динамику цен на природных газ.

«Хотя следует ожидать введения подобных оговорок про российские энергоносители в любых новых инициативах и механизмах торговли», — уточнил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что экономика РФ и ее газовые компании не понесут серьезного урона, после того как страны ЕС договорились, что российское голубое топливо будет исключёно из контрактов на совместные закупки.