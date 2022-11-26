Москва, 26 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», ещё 10 отечественных компаний представят свою продукцию агропромышленного комплекса (АПК) в российских павильонах за рубежом. Подробности по итогам заседания экспертной комиссии Российского экспортного центра (РЭЦ) сообщает платформа exportcenter.ru.

Всего комиссия рассмотрела 23 заявления от 10 компаний, из них пять — в Турцию, по четыре — в Китай, Вьетнам и ОАЭ, а также по три — в Египет и в Саудовскую Аравию. Заявки всех компаний были одобрены.

Пресс-центр РЦК Участники в нацпроекта «Производительность труда»

Российский бизнес представит в зарубежных павильонах крупу, хлопья, муку, бобовые и макаронные изделия, жареные семечки и арахис, замороженные овощи, ягоды и фруктовое пюре, кондитерские и хлебобулочные изделия, натуральные экстракты и БАДы, а также пряности, специи, приправы и различные напитки.

«Российским агрокомпаниям есть что предложить миру, ведь у нас производят качественные, экологичные и вкусные продукты, многие из которых уже успели по достоинству оценить потребители в Китае, Вьетнаме, ОАЭ и Египте. Совсем скоро возможность познакомиться с российской продукцией появится и у жителей Турции и Саудовской Аравии, где открываются два новых павильона Good Food Russia», — пояснил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Президент предпринимательского объединения «Опора России» Александр Калинин особо отметил растущий предпринимательский интерес к сотрудничеству с Китаем.

«Мы видим стремительно растущий интерес российского малого бизнеса к работе с китайскими партнерами, развитию совместных проектов. Прямые контакты бизнесменов России и Китая позволят перенаправить торговый поток, который резко сократился с Евросоюзом после усиления санкционного давления на благо предпринимателей России и Китая», — считает Александр Калинин.

По его словам, 60% ВВП в Китайской народной республике производит сектор МСП, и 80% занятости в стране также обеспечивает малый и средний бизнес.

«И здесь нам есть, чему поучиться у восточных партнеров. При этом для малого и среднего бизнеса очень важны личные контакты, нужно хорошо знать своих партнеров и доверять им, понимать рынки и особенности работы на них», — пояснил общественный деятель.

К перспективным направлениям совместного российско-китайского бизнеса, глава «Опоры России» относит такие, как: поставки оборудования: электроника, автозапчасти, оборудование для легкой промышленности; туризм, например поставка оборудования и спортивного снаряжения на горнолыжные курорты; сельское хозяйство, пищевая промышленность и другое.

Напомним, РЭЦ реализует программу по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. Площадки уже действуют в Шанхае (Китай), Дубае (ОАЭ), Ханое (Вьетнам), Каире (Египет), Стамбуле (Турция) и Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Основные преимущества для российских компаний при размещении продукции в павильонах: бесплатная инфраструктура павильонов (площади, оборудование, содержание павильона, стендов и иного оборудования); продвижение и маркетинговая поддержка продукции, представленной в павильонах; поиск потенциальных покупателей продукции; выход в торгово-розничные сети, перевод этикеток; продвижение продукции на электронных площадках; бесплатная доставка образцов в павильоны; помощь в проведении промо-акций в рамках павильона.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря совершенствованию законодательства, а также мерам финансовой и нефинансовой поддержки.