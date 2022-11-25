Гомель, Белоруссия, 25 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Свобода и независимость — это возможности, а не то, что думают многие жители Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко в ходе выездного совещания в Гомеле, посвященного развитию агропромышленного комплекса региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Поверьте, время очень серьезное: или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах — но это уже без меня. Мы не зря 30 лет пестовали и нянчили своё государство для того, чтобы хотя бы наши дети жили свободно, независимо. Если кто-то понимает эту свободу и независимость, что «я хочу, то и ворчу» — хочу работаю, хочу нет — ни в одном государстве этого нет и не будет. Свобода и независимость — это возможности», — сообщили в пресс-службе.

Белорусский лидер отметил, что у него не было богатых родственников и он рос в тяжелейшие годы, когда взрослые мечтали дать детям достойное образование.

«Мы что этого людям не дали? Дали. Даже больше того», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 24 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за казнью российских военных могут стоять США.