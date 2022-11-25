Москва, 25 ноября 2022, 13:13 — REGNUM Доверяют президенту РФ Владимиру Путину 78,7% российских граждан. За неделю уровень доверия главе государства вырос на 0,7 процентных пункта (п. п.). Об этом свидетельствует еженедельный опрос ВЦИОМ.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Одобряют деятельность президента России 75% опрошенных, что выше на 1,3 п. п, чем неделю назад.

Положительно оценивают работу премьер-министра Михаила Мишустина 52,8% (+0,6 п. п). Одобряют его деятельность 62% (+0,7 п. п.).

Опрос по телефону проведён 20 ноября среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФОМ, президенту России Владимиру Путину доверяют 75% жителей России.

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