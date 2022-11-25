Экономист Понкратов объяснил, сможет ли ЕС добиться полного отказа от российских энергоносителей

Москва, , 13:18 — REGNUM Экономика РФ и ее газовые компании не понесут большого урона, после того как министры энергетики стран Европейского союза договорились, что российский газ будет исключён из контрактов на совместные закупки ЕС. Более того, оговорка об отказе от российского газа выглядит вынужденной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«На первом этапе (2023 год) речь идет об отладке данного механизма на небольших объемах газа — предполагается, что механизм совместных закупок будет распространен на 15% объемов газа, необходимых для заполнения европейских газовых хранилищ, то есть, пересчитывая на объем активного газа в европейских подземных хранилищах газа, это около 14 млрд куб. м, — сказал Понкратов. — Это составит менее 3% из полутриллиона кубометров газа, в совокупности потребляемого европейскими экономиками в течение года. Доля российского газа на европейском рынке за 2022 год уже снизилась в пять раз. Так что пока данное ограничение на импорт российского газа в рамках создаваемого механизма совместных закупок не несет новых существенных рисков для российских газовых компаний».

По его словам, оговорка об отказе от российского газа в механизме совместных закупок является вынужденной для ЕС, но вполне системной, и показывает, что Брюссель последовательно идет по пути полного отказа от экспорта российских энергоносителей.

«Однако пока он неспособен преодолеть сопротивление ряда стран в вопросах ограничения классических форм поставок российского топлива, то есть вынудить их серьезно понизить уровень жизни собственных граждан и допустить дальнейшую деиндустриализацию национальных экономик», — подытожил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российский газ из России по-прежнему будут с удовольствием покупать в ЕС, несмотря на все уловки Брюсселя.