Ставрополь, 25 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Крупную земельную и имущественную аферу раскрыли сотрудники МВД, ФСБ и прокуратуры в Ставропольском крае. Задержаны шесть участников преступной группы, троим из них суд избрал меру пресечения в виде ареста. Под домашним арестом находится ещё один член банды, двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

В ходе следственных мероприятий было установлено, что организатором преступного сообщества является житель Предгорного района, он привлек к мошеннической схеме пятерых сообщников, с которыми при помощи поддельных документов незаконно получил право собственности на десять земельных участков сельскохозяйственного назначения. Сумма ущерба, нанесенная Минераловодскому и Андроповскому округам, составила около 60 млн рублей.

Помимо этого, в деле есть эпизод об обмане руководителя одной из коммерческих структур, у которого было похищено имущество предприятия на сумму 41 млн рублей. Еще один эпизод уголовного дела связан с причинением ущерба на 176 млн рублей учредителю одного из сельхозпредприятий. Группа мошенников, угрожая ему и его семье, присвоила капитал организации по заниженной стоимости.