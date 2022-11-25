Москва, 25 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Тот факт, что министры энергетики государств — членов ЕС столковались о том, чтобы исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, не отменяет того, что разногласия внутри Европейского союза по вопросу о методах борьбы с энергетическим кризисом не только не утихают, но продолжают подрывать внутриевропейскую солидарность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Разногласия в Европейском союзе по поводу поиска эффективных мер борьбы с энергетическим кризисом с целью контроля небывалого роста цен на газ угрожают подорвать европейскую солидарность блока, а существующие разногласия между странами — членами ЕС убедительно свидетельствуют о глубинном отсутствии единства в объединённой Европе, — сказал он. — Министры энергетики европейских стран на экстренном совещании опять пытались достичь соглашения по укреплению правового механизма совместных закупок газа, ограничению внутридневной волатильности цен и в который раз заявили об очередном ускорении выдачи разрешений на проекты в области возобновляемых источников энергии в безуспешных попытках заменить ими на европейском рынке российский газ».

И опять, как подчеркнул Ильинский, на фоне ожидаемых разногласий по поводу целей стран Евросоюза европейцам не удалось достичь единой согласованной позиции.

«В конце октября Брюссель разработал новый правовой механизм совместных закупок газа, который предполагает объединение спроса стран ЕС на газ и совместную закупку газа на более выгодных ценах, что исключает конкуренцию между европейскими странами на газовом рынке. В экономической теории этот нерыночный механизм давно известен под названием монопсония, он снижает эффективность рынка и позволяет доминировать на нём лишь одному покупателю, который будет стремиться диктовать свои низкие цены, — объяснил профессор. — Слабым пунктом этого предложения является требование добровольного, но автоматического исполнения правила солидарности между всеми государствами-членами в случае нехватки поставок газа, распространяющего обязательство солидарности даже на государства-члены, не имеющие прямого подключения к газовым трубопроводам и приемных терминалов американского СПГ».

Другими словами, как констатировал Ильинский, богатый должен делиться с бедным, что вызывает принципиальные возражения со стороны ряда европейских стран.

«В случае успешной реализации странами ЕС механизма совместной закупки и полного исключения из него российского газа европейский рынок будет потерян для прямых поставок из России, однако существующие глубинные экономические противоречия между странами — членами ЕС делают перспективы успешного внедрения нового механизма весьма призрачными», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заведующий отделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Вячеслав Кулагин объяснил, почему решение европейских министров не нанесет России большого экономического ущерба.