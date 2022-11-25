Шведские банки зарабатывают на повышении ключевой ставки — эксперт

Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Резкий рост ключевой ставки Риксбанка Швеции означает, что крупные банки зарабатывают рекордную сумму денег, в то время как домашние хозяйства испытывают все большее давление. Об этом 25 ноября заявил экономист Клаас Хемберг в эфире SVT.

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«Они просто пользуются ситуацией», — заявил он.

По данным Института экономических исследований, Швеция движется к рецессии. На домохозяйства ложится все более высокая стоимость в связи с повышением процентных ставок и ростом цен на продукты питания, электроэнергию и бензин.

В то же время четыре крупнейших шведских банка — SEB, Nordea, Swedbank и Handelsbanken — демонстрируют значительный рост прибыли. Недавно банки сообщили об операционной прибыли в размере более 13 миллиардов долларов в этом году.

«Да, Банки могут зарабатывать деньги. То же самое могут делать все компании», — отметил Хемберг.

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