В Молдавии правоохранители проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков

Кишинёв, , 13:10 — REGNUM Сотрудники полиции Молдавии и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам 25 ноября проводят обыски одновременно по ряду адресов. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Обыск

«Проводят обыски у многочисленных фигурантов уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе пообещали, что подробности будут обнародованы позже.

Напомним, в Молдавии с лета продолжается уголовное преследование членов оппозиционных партий, которые проводят антиправительственные протестные акции. Заместитель председателя партии «Шор» Марина Таубер находится под домашним арестом. Более 20 активистов партии находятся под стражей или под домашним арестом. 11 ноября прошли обыски в штабе Партии социалистов. Её лидера, экс-президента Молдавии Игоря Додона 18 ноября выпустили из-под домашнего ареста, но его дело не закрыто.

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