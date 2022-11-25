Песков анонсировал участие Путина в X съезде судий
Путин выступит на юбилейном съезде судей в Москве
Москва,
25 ноября 2022, 13:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в съезде судей, который состоится 29 ноября в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Во вторник будет проходить X Всероссийский съезд судей, приуроченный к 100-летию Верховного суда Российской Федерации […] и, как ожидается, президент примет участие и выступит на этом мероприятии», ― сказал официальный представитель Кремля.
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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года состоялось совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Принявший участие во встрече президент России Владимир Путин подчеркнул, что российским судьям приходится отвечать многие сложные вызовы, и особенно это стало так в период эпидемии коронавируса.
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История вопроса
Правосудие осуществляется только специальным государственным органом – судом. Судебная система, - это совокупность судов, построенная в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями.
Согласно Конституции Российской Федерации судебная власть представляет собой одну из трёх независимых ветвей власти.
Высшим судебным органом является Верховный суд, который рассматривает дела в кассационном и апелляционном порядке, а в некоторых случаях и как суд первой инстанции. Он осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции (в том числе военных), обобщает судебную практику и даёт разъяснения по правоприменительным вопросам.
Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие по гражданским, уголовным и административным делам. Как правило, дела рассматриваются районными судами, вышестоящие суды рассматривают дела в кассационном и апелляционном порядке. Для некоторых категорий гражданских и уголовных дел в России в 2002 годы булл учреждён институт мировых судей.
Дела о преступлениях, совершённых военнослужащими, рассматривают военные суды. Экономические споры между субъектами хозяйствования, или между субъектами хозяйствования и госорганами рассматривают арбитражные суды.
Дела о соответствии Конституции РФ нормативных и правоприменительных актов государственных органов и органов местного самоуправления рассматривают Конституционный суд РФ и конституционные суды субъектов федерации.