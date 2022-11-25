Москва, 25 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в съезде судей, который состоится 29 ноября в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Во вторник будет проходить X Всероссийский съезд судей, приуроченный к 100-летию Верховного суда Российской Федерации […] и, как ожидается, президент примет участие и выступит на этом мероприятии», ― сказал официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года состоялось совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Принявший участие во встрече президент России Владимир Путин подчеркнул, что российским судьям приходится отвечать многие сложные вызовы, и особенно это стало так в период эпидемии коронавируса.

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