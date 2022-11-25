Стокгольм, 25 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. 24 ноября Риксбанк Швеции поднял ключевую процентную ставку в стране до 2,5%. В начале следующего года ожидается еще одно повышение. В свою очередь, редакция телеканала SVT запустила трансляцию, свои комментарии в которой могли оставлять рядовые граждане.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Вяжу варежки и носки, которые дарю на Рождество взрослым родственникам. В противном случае мы вообще не покупаем рождественские подарки для взрослых. Между прочим, мой лучший совет — завести сберегательный счет на Рождество, куда уже в январе вы начнете откладывать деньги каждый месяц. Тогда не будет таких жестких расходов в декабре», — советует Анна.

«Я едва свожу концы с концами несмотря на то, что у меня есть работы. Нет надежды, что в следующем году будет лучше. Но за неделю до Рождества я сделаю приятное для тяжелобольного человека. Может быть, последнее Рождество, которое этот человек переживет. Я куплю красивую книгу и подарю ее своему другу», — поделился Брайан.

«Никаких спиртных напитков и пива, на Рождество и Новый год. Вот дети будут счастливы», — иронизирует Гэри Люнглёф.

«Живите так, как будто каждый день последний», — советует Ларс Карлссон.