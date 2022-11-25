Москва, , 13:05 — REGNUM У России и Казахстана союзнический характер отношений, не надо обращать внимания на мнение некоторых экспертов о проблемах в отношениях двух стран. Об этом 25 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Мнения экспертов на эту тему абсолютно неважны, на них не надо обращать внимание. Обращать внимание надо на дружеский, партнёрский, союзнический характер отношений между нашими двумя странами», — сказал Песков.

Он добавил, что у России и Казахстана «максимально продвинутое партнёрство». По его словам, это подразумевает сотрудничество в продвинутых форматах интеграции на пространстве СНГ, готовность прийти на взаимовыручку, отношения, основанные на принципах взаимного уважения.