Москва, 25 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. У России и Казахстана союзнический характер отношений, не надо обращать внимания на мнение некоторых экспертов о проблемах в отношениях двух стран. Об этом 25 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мнения экспертов на эту тему абсолютно неважны, на них не надо обращать внимание. Обращать внимание надо на дружеский, партнёрский, союзнический характер отношений между нашими двумя странами», — сказал Песков.

Он добавил, что у России и Казахстана «максимально продвинутое партнёрство». По его словам, это подразумевает сотрудничество в продвинутых форматах интеграции на пространстве СНГ, готовность прийти на взаимовыручку, отношения, основанные на принципах взаимного уважения.