Копенгаген, 25 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Датский телеканал TV 2/Bornholm показал сделанные с помощью подводного дрона первые кадры взорванного газопровода «Северный поток — 2».

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Так, на видео видно масштабное разрушение трубы в исключительной экономической зоне Дании.

Телеканал получил разрешение от Датского морского управления на съемку места взрыва в 20 км от южной оконечности Борнхольма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование в рамках Швеции, заявил, что взрывы, приведшие к повреждению газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — это грубая диверсия.

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