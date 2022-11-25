Франция отправила в Киев 85 генераторов

Париж, , 13:03 — REGNUM По данным министерства иностранных дел Франции, в Киев уже отправлено 85 французских генераторов, сообщает Le Parisien.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Правительство Франции отправляет «100 генераторов мощностью от 50 до 100 кВт в Румынию», чтобы их можно было «передать киевскому режиму в ближайшие дни». Эта поставка является частью операции по отправке более 500 генераторов в Киев несколькими странами Европейского союза.

Ситуация с электроэнергией остается сложной практически во всех регионах на территории бывшей УССР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция отправила новую помощь киевскому режиму в виде 100 мощных генераторов.

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