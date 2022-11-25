Жителей Швеции предупредили о сбоях в ж/д движении перед Рождеством

Стокгольм, , 13:04 — REGNUM В середине декабря Шведская транспортная администрация начнет использовать новую IT-систему для железнодорожного движения. Это беспокоит представителей железнодорожных компаний, которые считают, что система недостаточно протестирована, что может привести к значительным перебоям в преддверии Рождества. Об этом 25 ноября сообщил телеканал SVT.

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«Хотел бы я сказать, что этого не будет, но я решаюсь сделать такое заявление», — заявил журналистам пресс-секретарь национального ж/д перевозчика SJ Туббе Ланделл.

В течение нескольких лет Шведская транспортная администрация работала над новым проектом, который был назван «сдвигом парадигмы в обслуживании железных дорог Швеции». Цель состоит в том, чтобы лучше планировать, какие поезда идут, куда и когда.

Журналисты пишут, что новая IT-система будет введена в эксплуатацию 11 декабря, то есть чуть менее чем за две недели до Рождества.