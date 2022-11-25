У берегов Швеции хотят высыпать 200 тонн соли для борьбы с мидиями

Стокгольм, , 13:13 — REGNUM Инвазивный вид мидий был обнаружен возле берегов Швеции. По словам ученых, он быстро распространяется, убивает других мидий и может нанести ущерб миллионам организмов в местной экосистеме. Теперь администрация Сконе планируют бороться с инвазивным видом с помощью 200 тонн соли. Об этом сообщил телеканал SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Этот вид вызывает беспокойство и быстро становится очень многочисленным, скоро мы можем получить до 10 000 мидий на квадратный метр», — заявил журналистам Нильс Карлссон, руководитель природоохранного отдела местной администрации Сконе.

Журналисты отмечают, что мидии забивают собой водозаборники и «выселяют» другие виды в местной экосистеме.

«Мы начали готовить большую операцию, где будем сыпать в озера соль, т.е. хлористый калий. Он не вреден для рыб, водных растений, насекомых, людей или собак, но смертелен для мидий. Это большой проект, который мы пытаемся завершить до начала купального сезона», — заявил Карлссон.