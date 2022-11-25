Стокгольм, 25 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Заявление лидера либералов Йохана Персона о том, что Шведские демократы являются «крайними популистами» и «коричневой субстанцией», вызвало конфликт внутри правительства Швеции. 25 ноября политик посетил студию SVT, где объяснил причины столь нелицеприятных оценок.

liberalerna.se Йохан Персон, министр Швеции по вопросам рынка труда и интеграции

Йохан Персон заявил, что он получил «конструктивную обратную связь» после своих слов. Более того, его заявления по поводу «коричневой субстанции» относились к моменту формирования партии Шведских демократов, которые тогда имели прямые связи с нацистами.

«Я стараюсь называть вещи своими именами. Шведские демократы написали Белую книгу о том, когда они были сформированы как партия, и это ужасное чтиво», — сказал политик.

Персон также добавил, что конфликт не повлиял на сотрудничество между нынешним правительством Швеции и Шведскими демократами.