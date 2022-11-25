Лидер Либералов объяснил оскорбления в адрес Шведских демократов
Лидер Либералов объяснился после оскорблений в адрес Шведских демократов
Стокгольм, 25 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Заявление лидера либералов Йохана Персона о том, что Шведские демократы являются «крайними популистами» и «коричневой субстанцией», вызвало конфликт внутри правительства Швеции. 25 ноября политик посетил студию SVT, где объяснил причины столь нелицеприятных оценок.
Йохан Персон заявил, что он получил «конструктивную обратную связь» после своих слов. Более того, его заявления по поводу «коричневой субстанции» относились к моменту формирования партии Шведских демократов, которые тогда имели прямые связи с нацистами.
«Я стараюсь называть вещи своими именами. Шведские демократы написали Белую книгу о том, когда они были сформированы как партия, и это ужасное чтиво», — сказал политик.
Персон также добавил, что конфликт не повлиял на сотрудничество между нынешним правительством Швеции и Шведскими демократами.