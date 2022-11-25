Песков ответил на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина

Москва, , 13:06 — REGNUM Новой информации о предполагаемой дате проведения традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 25 ноября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вчера отвечал», — заявил Песков после соответствующего вопроса.

24 ноября представитель Кремля сообщил, что в качестве возможной даты большой пресс-конференции рассматривается как 23 декабря — дата прошлогодней пресс-конференции, так и другие даты.

«До Нового года пресс-конференция состоится», — заверил Песков.

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