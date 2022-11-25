Москва, , 12:59 — REGNUM Отношения России и Казахстана являются союзническими, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал мнения экспертов о том, что у России и Казахстана возникли проблемы в отношениях. Песков призвал не обращать внимания на такие оценки, отметив, что у двух стран союзнический характер отношений.

Пресс-секретарь президента России также анонсировал переговоры президентов России и Казахстана в Москве 28 ноября. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев совершит первый визит в Россию после переизбрания, через один день после своей инаугурации.