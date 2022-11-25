Неизвестные сообщили, что «заминировали» несколько объектов в Молдавии

Кишинёв, , 13:07 — REGNUM Неизвестные в Молдавии сообщили, что «заминировали» несколько объектов. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева Jekader

По данным ведомства, сообщение поступило по электронной почте. Начались проверки данной информации в соответствии с установленными правилам.

Объекты, о «минировании» которых сообщили, не называются.

«В связи с нарушением общественного порядка мы призываем граждан сохранять спокойствие и понимание — выявление виновных и пресечение ложных сообщений является приоритетом для правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Напомним, летом в Молдавии было несколько волн ложных сообщений о «минировании» судов, парламента страны и торговых центров. Чаще всего это касалось аэропорта в Кишинёве, что приводило к сбоям в его работе. В ноябре снова стали присылать подобные сообщения.