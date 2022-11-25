Песков заявил, что СМИ неверно поняли слова Зеленского о «возвращении» Крым невоенным путём

Москва, , 12:57 — REGNUM К сожалению, российские СМИ неправильно передали суть высказывания Зеленского о том, чтобы «вернуть Крым невоенным путём». Об этом сегодня, 25 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, СМИ написали чуть ли не о готовности Зеленского заниматься мирными переговорами с Россией. Но это неверно.

«Зеленский до начала СВО говорил, что в конституции страны речь шла о том, что Крым должен быть возвращён в состав б. УССР силовым путем, де факте Киев от этого не отказался.

«Для нас это обсуждение темы как отчуждение территории РФ. Подобные заявления говорят о неготовности нежелании Киева к урегулированию проблемы невоенными методами», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие захват Киевом российского Крыма невоенным путем.

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