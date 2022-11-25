Песков заявил, что встреча Путина с матерями военнослужащих пройдёт в свободном формате

Москва, , 12:57 — REGNUM В ходе встречи президента России Владимира Путина с матерями участвующих в спецоперации военнослужащих состоится обстоятельный разговор, который будет проходить в свободном формате. Об этом 25 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Президент в течение часа начнет встречу с матерями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Приурочена эта встреча ко Дню матери, который отмечается в нашей стране 27 ноября, в воскресенье. Обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что начало встречи российского лидера с матерями военнослужащих будет открытым, а далее это будет зависеть от желания участвующих в ней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, в течение ближайшего времени встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в России не планируется.