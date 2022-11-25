Москва, 25 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября приедет в Россию с официальным визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике российского лидера Владимира Путина на следующую неделю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В понедельник с официальным визитом в Российской Федерации будет находиться президент Казахстана Токаев. Это первый зарубежный визит после переизбрания главой государства. Два президента обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по видеоконференцсвязи из Москвы», ― уточнил официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что «будет общение, переговоры, общение в формате рабочего завтрака».

По словам Пескова, Путин и Токаев подпишут ряд документов.

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«Будет полноформатный, очень важный визит», ― подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с переизбранием на новый срок. На выборах, состоявшихся в республике днём ранее, казахстанский лидер получил более 81% голосов избирателей.