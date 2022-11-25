В Швеции оценили объемы контрабанды в преддверии «черной пятницы»

Стокгольм, , 13:05 — REGNUM Каждый второй житель Швеции, покупающий контрафактную продукцию, делает это, полагая, что покупает настоящую вещь. В преддверии «черной пятницы» и Рождества риск быть обманутым возрастает, предупреждают журналисты телеканала SVT.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если цена слишком хороша, чтобы быть правдой, значит, товар ненастоящий», — отмечает Йессика Червин, менеджер по безопасности в компании Blocket.

Контрабанда ежегодно обходится шведским компаниям в колоссальные 17 миллиардов крон (1,7 млрд долларов США). Журналисты пишут, что все товары — от одежды, обуви, часов, украшений и косметики до электроники и игрушек — подделываются и выставляются на прилавки под оригинальными брендами.

«Теперь пиратские копии невероятно намного лучше продаются. Конечно, это вызвано онлайн-торговлей, где вы кликаете на предложение и не имеете возможности посмотреть на товар», — объяснил Пер Хольгерсон, который работает в Патентно-регистрационном бюро Швеции.