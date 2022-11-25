Песков допустил продолжение общения Путина с матерями военнослужащих
Песков допустил продолжение общения Путина с матерями участвующих в спецоперации военных
Москва,
25 ноября 2022, 12:53 — REGNUM Решение о том, будет ли общение президента России Владимира Путина с матерям мобилизованных регулярным, не принималось. Об этом 25 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Владимир Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Пока решение не принималось, пока это разовая встреча», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, при необходимости Путин может продолжать такое общение в разных форматах.
Напомним, сегодня, 25 ноября, президент России Владимир Путин в Кремле встретится с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории б. УССР.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.