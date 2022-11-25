Москва, 25 ноября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Решение о том, будет ли общение президента России Владимира Путина с матерям мобилизованных регулярным, не принималось. Об этом 25 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Пока решение не принималось, пока это разовая встреча», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, при необходимости Путин может продолжать такое общение в разных форматах.

Напомним, сегодня, 25 ноября, президент России Владимир Путин в Кремле встретится с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории б. УССР.