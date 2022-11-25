Стокгольм, 25 ноября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. 25 ноября в Швеции начинается судебный процесс над двумя братьями, обвиняемых в предоставлении России секретной информации. Об этом сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Впервые о деле о шпионаже в «пользу России» шведской общественности стало известно в сентябре прошлого года. Представители обвинения считают, что один из братьев якобы работал информатором российской разведки уже несколько лет и имел доступ к секретам правительства Швеции.

Старший брат, среди прочего, работал в контрразведывательном отделе Службы безопасности Швеции. По данным СМИ, он также работал в Управлении по особым поручениям — самой секретной части шведской разведки, отвечающей за вербовку информаторов и агентов во всем мире.