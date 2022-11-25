Москва, 25 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт постоянное совещание с членами Совета безопасности России. Об этом 25 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, в графике Путина на 25 ноября запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Москве состоится встреча президентов России и Казахстана.