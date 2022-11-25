Песков ответил на вопрос о публикации разговора Путина с матерями военных
Песков: обнародование разговора Путина с матерями военных будет зависеть от их желания
Москва,
25 ноября 2022, 12:48 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведёт встречу с матерями мобилизованных в Ново-Огарево.
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По его словам, на данный момент пресс-служба Кремля планирует обнародовать «первые слова» российского лидера.
«А потом все будет зависеть от разговора — захотят матери или не захотят. Мы потом примем решение», — сказал он.
Напомним, сегодня, 25 ноября, президент России Владимир Путин в Кремле встретится с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории б. УССР.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.