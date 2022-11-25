Песков: обнародование разговора Путина с матерями военных будет зависеть от их желания

Москва, , 12:48 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведёт встречу с матерями мобилизованных в Ново-Огарево.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, на данный момент пресс-служба Кремля планирует обнародовать «первые слова» российского лидера.

«А потом все будет зависеть от разговора — захотят матери или не захотят. Мы потом примем решение», — сказал он.

Напомним, сегодня, 25 ноября, президент России Владимир Путин в Кремле встретится с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории б. УССР.