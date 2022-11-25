Москва, 25 ноября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведёт встречу с матерями мобилизованных в Ново-Огарево.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, на данный момент пресс-служба Кремля планирует обнародовать «первые слова» российского лидера.

«А потом всё будет зависеть от разговора — захотят матери или не захотят. Мы потом примем решение», — сказал он.

Напомним, сегодня, 25 ноября, президент России Владимир Путин в Кремле встретится с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории б. УССР.