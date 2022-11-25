Москва, , 12:46 — REGNUM В Москве пройдёт переговоры президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом 25 ноября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, президент Казахстана приедет в Москву 28 ноября с первым визитом после переизбрания. В планах Токаева, уточнил Песков, проведение переговоров с Владимиром Путиным и подписание документов.

Отметим, что визит состоится через день после инаугурации, назначенной на 26 ноября. На состоявшихся 20 ноября президентских выборов Касым-Жомарт Токаев набрал более 81% голосов.