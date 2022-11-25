В Дагестане объявлен в розыск экс-замминистра здравоохранения

Махачкала, , 12:45 — REGNUM В Дагестане выявлен факт хищения денежных средств при поставке в республику аппаратов ИВЛ. Вместо нового медоборудования была закуплена бывшая в употреблении техника, при этом стоимость аппаратов была завышена вдвое. В совершении хищения подозревают бывшего заместителя министра здравоохранения региона, сообщили 25 ноября в пресс-службе главного управления МВД в СКФО.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящее время бывший чиновник минзрава объявлен в розыск. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Известно, что афера заключалась в том, что злоумышленник подписал госконтракт на поставку аппаратов ИВЛ для центра инфекционных болезней в городе Махачкале, несмотря на то, что заявка от этой медорганизации на их покупку не подавалась. После этого он дал указание главврачу этого медучреждения принять медтехнику, при этом зная, что пять аппаратов ИВЛ требовали доукомплектования, а ещё два — были полностью неисправны.

В итоге поставщик медоборудования получил на свой счет 24 млн рублей за ненужные и неисправные аппараты, больница вынуждена была принять их на баланс, а бюджету был нанесен существенный ущерб.