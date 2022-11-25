Песков не исключил, что Путин наградит женщин со званием «Мать-героиня»

Москва, , 12:54 — REGNUM Награждения женщин, получивших звание «Мать-героиня», в планах президента России Владимира Путина пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 25 ноября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о том, будет ли Путин награждать матерей-героинь, Песков сообщил, что «пока в перспективах награждения нет».

«Исключать нельзя», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Путин подписал указ об учреждении в России специального звания «Мать-героиня» для женщин, которые родили и воспитали десять и более детей. В ноябре президент присвоил это звание жительнице Ямала Ольге Дехтяренко и супруге главы Чечни Медни Кадыровой.

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