В Гвинейском заливе пираты напали на судно с гражданами Южной Кореи и Индонезии на борту

Ямусукро, , 12:46 — REGNUM Пираты атаковали нефтевоз B-Ocean у побережья Гвинейского залива. Об этом 25 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Макс Слефогт. Пираты. 1914

Согласно опубликованным данным, танкер под флагом Маршалловых островов, на борту которого находились два гражданина Южной Кореи и 17 граждан Индонезии, перестал выходить на связь 24 ноября около 07:00 по корейскому времени. На тот момент судно находилось в 200 морских милях (~370 км) к югу от Кот-д’Ивуара.

После того, как 25 ноября около 11:55 по корейскому времени судно вышло на связь, выяснилось, что 4000-тонный нефтяной танкер отбросило на 90 морских миль (~166 км) к югу от Кот-д’Ивуара.

Известно, что никто из членов экипажа не пострадал. Пираты повредили только бортовые средства связи и навигацию.

Танкер должен вернуться в порт отправления Абиджан 27 ноября в сопровождении кораблей из дружественных стран.