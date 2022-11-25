Вильнюс, 25 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Власти Латвии приняли решение о прекращении двустороннего сотрудничества с Белоруссией по линии МВД, сообщило 25 ноября латвийское министерство внутренних дел.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Литва не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с враждебным режимом. Белоруссия продолжает осуществлять гибридную атаку против Литвы с использованием нелегальных мигрантов, которых подталкивает к литовской границе», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Белоруссия не может быть и не будет партнером Литвы «ни по линии МВД, ни в других сферах».