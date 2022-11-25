Варшава, 25 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Современное название российского города Калининграда ― «скверное». Так в эфире Польского радио высказался глава канцелярии президента Польши Павел Шрот.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

В эфире передачи речь шла о строительстве заграждения, которое Польша «из-за миграционных угроз» со стороны России начала возводить на границе с Калининградской областью.

«Сигналы, которые поступали господину президенту в последние недели и месяцы, касающиеся увеличения количества прямых полетов из Калининграда ― это скверное, а не историческое название, конечно (если речь идёт о старом Крулевце), ― на Ближний Восток ― это всё говорит о необходимости делать выводы, что угроза реально существует в реальном времени», ― цитирует РИА Новости Шрота.

Напомним, до июля 1946 года самым западный областной центр России Калининград носил название Кёнигсберг, в это время в Польше его называли Крулевец.