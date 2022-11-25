На Кубани возбуждено уголовное дело по факту падения параплана
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек после падения параплана
Краснодар,
25 ноября 2022, 12:36 — REGNUM В Краснодарском крае после крушения моторизированного параплана в Хадыженске 24 ноября возбуждено уголовное дело сообщили пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В результате падения параплана погибли два человека — пилот и пассажир. По предварительным данным, владелец параплана не справился с управлением и летательный аппарат упал на легковой автомобиль.
Следователи изъяли образцы авиатоплива. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы крушения параплана.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП с участием параплана произошло днем 24 ноября в городе Хадыженске Апшеронского района Краснодарского края.
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История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.