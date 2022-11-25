Джакарта, 25 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Россия проведёт большой анимационный форум со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает посольство Российской Федерации в Индонезии.

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Форум анимационной индустрии пройдёт в сотрудничестве Ассоциации анимационного кино России со странами АСЕАН.

«Сейчас делается крупный проект при поддержке Минэкономразвития России. Хотели бы организовать большой анимационный форум со странами АСЕАН, 10 дружественными странами, при поддержке фонда АСЕАН», — говорится в заявлении российского посольства.

Россия может помочь и поделиться с опытом, потому что российская индустрия «стоит на ногах». Качество анимации высокое, количество специалистов растет, проекты тоже. Сейчас Ассоциация анимационного кино России заинтересована в развитии совместного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Александр Иванов рассказал о роли Индонезии в глобальных и региональных организациях.

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