София, 25 ноября 2022, 12:29 — REGNUM В результате продолжительной погони в центре столицы Болгарии Софии полиция задержала внедорожник, в салоне которого находилась группа нелегальных мигрантов. Об этом 25 ноября сообщает БНР.

Мигранты
Мигранты
Gémes SándorSzomSzed

Согласно официальной информации, все нелегалы являются выходцами из Северной Африки, которые ранее незаконно пересекли турецко-болгарскую границу. При этом водитель транспортного средства, предъявивший документы гражданина Сербии, не смог объяснить нахождение мигрантов в своей машине.

Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации программы по борьбе с незаконным пересечением государственной границы. Всего с начала нынешнего года в стране было задержано более 30 тыс. нелегалов.