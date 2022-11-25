София, 25 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В результате продолжительной погони в центре столицы Болгарии Софии полиция задержала внедорожник, в салоне которого находилась группа нелегальных мигрантов. Об этом 25 ноября сообщает БНР.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Согласно официальной информации, все нелегалы являются выходцами из Северной Африки, которые ранее незаконно пересекли турецко-болгарскую границу. При этом водитель транспортного средства, предъявивший документы гражданина Сербии, не смог объяснить нахождение мигрантов в своей машине.

Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации программы по борьбе с незаконным пересечением государственной границы. Всего с начала нынешнего года в стране было задержано более 30 тыс. нелегалов.