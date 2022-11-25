Брюссель, 25 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Двери Североатлантического альянса по-прежнему открыты для киевского режима, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Policy Networks Йенс Столтенберг

Он прокомментировал перспективы вступления Киева в военный блок, отметив, что двери НАТО остаются открытыми для режима Владимира Зеленского.

Также Столтенберг считает, что подконтрольную Киеву территорию бывш. УССР ждёт «ужасающая зима», в связи с этим страны НАТО могут оказать режиму дополнительную помощь в виде горючего и медикаментов.