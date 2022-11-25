Бухарест, 25 ноября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Землетрясение силой 3,1 произошло в уезде Ковасна (Центральная Румыния) 25 ноября. Об этом сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Zeml.info Землетрясение

По данным румынского Национального института геофизики, подземный толчок был зафиксирован в 07:31 по местному времени (08:31 мск) в сейсмически опасной зоне Вранча.

Эпицентр природного явления находился на глубине 62 километра. Сообщается о нескольких пострадавших.

Информации о разрушениях нет.

Напомним, с начала нынешнего года в Румынии произошло около 170 землетрясений различной магнитудой.