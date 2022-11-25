Пушилин: российские военные продвигаются по всей линии соприкосновения в ДНР

Донецк, , 12:23 — REGNUM Вооруженные силы России продвигаются по всей линии соприкосновения в ДНР, заявил 25 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы практически по всей линии фронта продвигаемся, и наши подразделения работают в непростых условиях, в том числе и погодных условиях, тем не менее продвигаются», — сказал он.

По его словам, ракетные удары по объектам на территории б. УССР позитивно сказываются на ситуации на линии соприкосновения.