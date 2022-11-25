Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии соприкосновения
Пушилин: российские военные продвигаются по всей линии соприкосновения в ДНР
Донецк,
25 ноября 2022, 12:23 — REGNUM Вооруженные силы России продвигаются по всей линии соприкосновения в ДНР, заявил 25 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
Военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Мы практически по всей линии фронта продвигаемся, и наши подразделения работают в непростых условиях, в том числе и погодных условиях, тем не менее продвигаются», — сказал он.
По его словам, ракетные удары по объектам на территории б. УССР позитивно сказываются на ситуации на линии соприкосновения.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.