Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета

Москва, , 12:28 — REGNUM Россия смогла достичь цифрового суверенитета в связи с массовым оттоком из страны иностранных компаний. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе форума «Цифровой алмаз» заявил глава Минфицры РФ Максут Шадаев.

Максут Шадаев Digital.gov.ru

«Если про цифровой суверенитет, то можно сказать, что мы его уже достигли, потому что иностранные компании практически все ушли с рынка, мы теперь предоставлены сами себе. <…> Наша отрасль, несмотря на все события, имеет все необходимые возможности для того, чтобы активно развиваться», — сказал Шадаев.

По его словам, сферы, которые были заняты «иностранными решениями», будут массово импортозамещаться: «Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится. Наша индустрия имеет для этого потенциал».