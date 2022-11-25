В Минцифры заявили о достижении Россией цифрового суверенитета
Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета
Москва, 25 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Россия смогла достичь цифрового суверенитета в связи с массовым оттоком из страны иностранных компаний. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе форума «Цифровой алмаз» заявил глава Минфицры РФ Максут Шадаев.
«Если про цифровой суверенитет, то можно сказать, что мы его уже достигли, потому что иностранные компании практически все ушли с рынка, мы теперь предоставлены сами себе. <…> Наша отрасль, несмотря на все события, имеет все необходимые возможности для того, чтобы активно развиваться», — сказал Шадаев.
По его словам, сферы, которые были заняты «иностранными решениями», будут массово импортозамещаться: «Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится. Наша индустрия имеет для этого потенциал».